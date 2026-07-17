Polizei muss sich mit Schüssen schützen: Bewaffneter 40-Jähriger verursacht Großeinsatz

Teuchern - Ein 40-jähriger Deutscher löste am Donnerstagnachmittag einen Polizeieinsatz im Burgenlandkreis aus.

Die Polizei rückte wegen eines aggressiven 40-Jährigen an. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Nach Angaben der Polizei hatte die Behörde einen Hinweis über einen Mann erhalten, der seine Familie mit einer Waffe bedrohen und außerdem seinen Suizid angekündigt haben soll. Daraufhin rückten die Beamten zu der Adresse aus.

Als sie vor Ort eintrafen, rauschte der 40-jährige Tatverdächtige mit seinem Auto unvermittelt auf die Beamten zu, sodass diese Schüsse auf das Fahrzeug abgaben.

Der Mann setzte seine Fahrt dennoch fort, konnte aber kurz darauf auf der Verbindungsstraße zwischen Krauschwitz und Krössuln gestoppt und überwältigt werden.

Eine 36-Jährige, welche sich während der Irrfahrt die ganze Zeit auf dem Beifahrersitz befunden hatte, musste aufgrund ihres Schockzustandes in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Bei der im Auto gefundenen Pistole handelt es sich nach Polizeiangaben vermutlich um eine Schreckschuss- bzw. Softairwaffe.