Schon wieder Explosion nahe Polizeiwache: Staatsschutz ermittelt

Overath - In der Nähe einer Polizeiwache in Overath ist erneut ein Sprengsatz explodiert.

Nach der erneuten Explosion nahe der Polizeiwache in Overath hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine Fensterscheibe des Dienstgebäudes sei beschädigt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Zu den Hintergründen und den Tätern ist bislang nichts bekannt.

Eine oder mehrere unbekannte Personen sollen am Dienstagmorgen nach Polizeiangaben den Sprengkörper gezündet haben. Dieser sei auf einem Grundstück explodiert, das der Polizeiwache gegenüberliegt.

Laut Mitteilung wurden daraufhin Spuren gesichert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Ermittlungen des Staatsschutzes dauern an.