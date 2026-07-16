Schon wieder Explosion nahe Polizeiwache: Staatsschutz ermittelt
Von Christian Rothenberg
Overath - In der Nähe einer Polizeiwache in Overath ist erneut ein Sprengsatz explodiert.
Eine Fensterscheibe des Dienstgebäudes sei beschädigt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Zu den Hintergründen und den Tätern ist bislang nichts bekannt.
Eine oder mehrere unbekannte Personen sollen am Dienstagmorgen nach Polizeiangaben den Sprengkörper gezündet haben. Dieser sei auf einem Grundstück explodiert, das der Polizeiwache gegenüberliegt.
Laut Mitteilung wurden daraufhin Spuren gesichert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Die Ermittlungen des Staatsschutzes dauern an.
Bereits am Samstag war es auf der Rückseite der Polizeiwache im Stadtteil Untereschbach zu einer Explosion gekommen. Dabei sei eine Tür des Gebäudes und die Überdachung einer Terrasse an einem gegenüberliegenden Haus beschädigt worden, wie die Polizei mitteilte.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa