Amok-Drohung: Gymnasium in Wanzleben geräumt

Wanzleben - Am Montagmorgen sorgte eine Amok-Drohung für einen Polizeieinsatz am Bördegymnasium in Wanzleben ( Landkreis Börde ).

Bei einer Durchsuchung des Schulgebäudes konnte die Polizei keine Gefahr für einen Amoklauf feststellen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Dort wurden auf einer Damentoilette Schmierereien entdeckt, die am 27. und 28. Oktober "Amok" androhten.

Direkt nach dem Entdecken ließ die Schulleitung um etwa 7.30 Uhr das Gebäude räumen und informierte direkt die Polizei.

Sofort angerückte Beamte durchsuchten das Schulobjekt, konnten jedoch keine konkrete Gefahrenlage bestätigen, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Nach dem Ende der Suchmaßnahmen wurde der Schulbetrieb wieder aufgenommen.