Amok-Drohung: Gymnasium in Wanzleben geräumt
Wanzleben - Am Montagmorgen sorgte eine Amok-Drohung für einen Polizeieinsatz am Bördegymnasium in Wanzleben (Landkreis Börde).
Dort wurden auf einer Damentoilette Schmierereien entdeckt, die am 27. und 28. Oktober "Amok" androhten.
Direkt nach dem Entdecken ließ die Schulleitung um etwa 7.30 Uhr das Gebäude räumen und informierte direkt die Polizei.
Sofort angerückte Beamte durchsuchten das Schulobjekt, konnten jedoch keine konkrete Gefahrenlage bestätigen, teilte das Polizeirevier Börde mit.
Nach dem Ende der Suchmaßnahmen wurde der Schulbetrieb wieder aufgenommen.
Erste Erkenntnisse oder Hinweise auf den oder die möglichen Täter gebe es nicht. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet, um den Vorfall aufzuklären.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa