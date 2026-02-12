Amokalarm an Berufsschule: Polizei nimmt Minderjährigen in Gewahrsam

Salzgitter - Am Donnerstagvormittag sorgte ein mutmaßlich bewaffneter Mann für einen Großeinsatz an einer Berufsschule in Salzgitter ( Niedersachsen ).

Die Polizei suchte nach einem Mann mit Waffe. Am Ende rückte ein Minderjähriger ins Visier der Fahnder. © Julian Stratenschulte/dpa

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten nach Eingang eines Hinweises sofort in den Hans-Böckler-Ring aus.

Der vermeintlich bewaffnete Mann soll sich auf dem Schulgelände aufgehalten haben.

Nachdem das Gebäude geräumt wurde, haben die Beamten Ausschau nach der verdächtigen Person gehalten.

Eine konkrete Gefahr für Menschen habe es laut Angaben der Polizei nie gegeben.

Seit dem frühen Nachmittag ist klar: Bei der gesuchten Person handelt es sich um einen Minderjährigen. Er soll im Schulgebäude von den Einsatzkräften angetroffen und in Gewahrsam genommen worden sein.

Die Straßensperrungen wurden aufgehoben und der Einsatz beendet. Jetzt werden weitere Details zu dem Vorfall ermittelt.