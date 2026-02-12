Cannabis-Indoorplantage und mehrere Kilogramm Marihuana entdeckt

Leisnig - Cannabis-Indoorplantage und mehrere Kilogramm Marihuana in Leisnig entdeckt!

In dem unbewohnten Haus fanden die Einsatzkräfte eine über mehrere Räume verteilte Cannabis-Plantage. © Polizei

Am Dienstag durchsuchten Einsatzkräfte der Chemnitzer Kriminalpolize ein Wohnhaus in der Schloßstraße.

Es gab Hinweise darauf, dass sich in dem unbewohnten Haus größere Mengen Betäubungsmittel befinden könnten.

Als die Polizei das Gebäude am Morgen betrat, traf sie auf einen 43-Jährigen und entdeckte eine über mehrere Räume verteilte Cannabis-Plantage mit insgesamt knapp 1400 Pflanzen.