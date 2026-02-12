Cannabis-Indoorplantage und mehrere Kilogramm Marihuana entdeckt
Leisnig - Cannabis-Indoorplantage und mehrere Kilogramm Marihuana in Leisnig entdeckt!
Am Dienstag durchsuchten Einsatzkräfte der Chemnitzer Kriminalpolize ein Wohnhaus in der Schloßstraße.
Es gab Hinweise darauf, dass sich in dem unbewohnten Haus größere Mengen Betäubungsmittel befinden könnten.
Als die Polizei das Gebäude am Morgen betrat, traf sie auf einen 43-Jährigen und entdeckte eine über mehrere Räume verteilte Cannabis-Plantage mit insgesamt knapp 1400 Pflanzen.
"Des Weiteren konnten die Beamten im Haus rund zehn Kilogramm Marihuana fest- und sicherstellen. In der Konsequenz wurde der angetroffene ukrainische Tatverdächtige festgenommen. Noch am selben Tag führten Polizisten den 43-Jährigen am zuständigen Amtsgericht einem Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann, der sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt befindet", teilte die Polizei am Donnerstag weiter mit.
Die Beräumung des Hauses zog sich bis zum Abend. Die Ermittlungen laufen weiterhin.
Titelfoto: Polizei