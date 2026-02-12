Mitten in Karlsruhe: Wie können Diebe 16 Tonnen Kabel unbemerkt stehlen?

Karlsruhe - Diebe haben vom Gelände eines Umspannwerks der Bahn im Karlsruher Stadtteil Bulach rund 16 Tonnen Kupferkabel gestohlen.

Der Sachschaden beträgt rund 185.000 Euro. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Der Schaden beläuft sich auf etwa 185.000 Euro, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte.

Wie die Tat genau ablief, werde noch recherchiert. Der Diebstahl geschah zwischen Montag und Dienstag.