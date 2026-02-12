Mitten in Karlsruhe: Wie können Diebe 16 Tonnen Kabel unbemerkt stehlen?
Von Sigrun Stock
Karlsruhe - Diebe haben vom Gelände eines Umspannwerks der Bahn im Karlsruher Stadtteil Bulach rund 16 Tonnen Kupferkabel gestohlen.
Der Schaden beläuft sich auf etwa 185.000 Euro, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte.
Wie die Tat genau ablief, werde noch recherchiert. Der Diebstahl geschah zwischen Montag und Dienstag.
Weitere Details zur Tat wollte die Sprecherin vorerst nicht nennen. Die Bundespolizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. Sie hofft nun auf Zeugen.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa