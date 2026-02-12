Mann will rollendes Auto mit bloßen Händen stoppen und wird eingequetscht

Ehingen - Ein 50-jähriger Autofahrer versuchte am Mittwoch, seinen wegrollenden Wagen eigenhändig aufzuhalten. Dabei wurde er gegen eine Hauswand gedrückt und verletzt.

Der verletzte Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Der Mann hatte sein Fahrzeug gegen 11 Uhr in der Osterstraße geparkt und war bereits ausgestiegen, wie die Polizei mitteilte. Doch offensichtlich wurde die Handbremse nicht fest genug oder gar nicht angezogen.

Auf dem leicht abfallenden Grundstück setzte sich der Wagen plötzlich rückwärts in Bewegung und rollte auf eine Hauswand zu.

Der Besitzer stellte sich kurzerhand hinter den tonnenschweren Wagen und stemmte sich mit aller Kraft dagegen. Das Fahrzeug drückte ihn jedoch gegen das Gebäude.

Glücklicherweise rollte der Wagen nach dem Zusammenstoß wieder ein kleines Stück nach vorne, sodass sich der Mann selbstständig befreien konnte. Er klagte über starke Schmerzen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.