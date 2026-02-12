Mann will rollendes Auto mit bloßen Händen stoppen und wird eingequetscht
Ehingen - Ein 50-jähriger Autofahrer versuchte am Mittwoch, seinen wegrollenden Wagen eigenhändig aufzuhalten. Dabei wurde er gegen eine Hauswand gedrückt und verletzt.
Der Mann hatte sein Fahrzeug gegen 11 Uhr in der Osterstraße geparkt und war bereits ausgestiegen, wie die Polizei mitteilte. Doch offensichtlich wurde die Handbremse nicht fest genug oder gar nicht angezogen.
Auf dem leicht abfallenden Grundstück setzte sich der Wagen plötzlich rückwärts in Bewegung und rollte auf eine Hauswand zu.
Der Besitzer stellte sich kurzerhand hinter den tonnenschweren Wagen und stemmte sich mit aller Kraft dagegen. Das Fahrzeug drückte ihn jedoch gegen das Gebäude.
Glücklicherweise rollte der Wagen nach dem Zusammenstoß wieder ein kleines Stück nach vorne, sodass sich der Mann selbstständig befreien konnte. Er klagte über starke Schmerzen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.
"Ein Blick in die Fahrzeugpapiere zeigt, dass das Fahrzeug schnell mal eine Tonne und mehr wiegt", warnte die Polizei Ulm. Im Ernstfall sei ein Blechschaden das kleinere Übel gegenüber der eigenen Gesundheit.
Grundsätzlich empfehlen die Beamten, immer die Feststellbremse oder Handbremse zu betätigen, wenn man das Fahrzeug verlässt.
Titelfoto: Patrick Seeger/dpa