Amokalarm an Berufsschule: Polizei sucht nach Mann mit Waffe

An einer Berufsschule in Salzgitter ist am Donnerstag Amokalarm ausgelöst worden. Ein Mann mit Waffe soll auf dem Gelände und im Gebäude gesehen worden sein.

Von Robert Lilge

Salzgitter - Seit dem Donnerstagvormittag sorgt ein mutmaßlich bewaffneter Mann für einen Großeinsatz an einer Berufsschule in Salzgitter (Niedersachsen).

Die Polizei hält nach der verdächtigen Person Ausschau. (Symbolbild)
Die Polizei hält nach der verdächtigen Person Ausschau. (Symbolbild)  © Robert Michael/dpa

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten nach Eingang eines Hinweises sofort in den Hans-Böckler-Ring aus.

Nachdem das Gebäude geräumt wurde, haben die Beamten Ausschau nach der verdächtigen Person gehalten.

Eine konkrete Gefahr für Menschen habe es laut Angaben der Polizei bisher nicht gegeben.

Kostspieliger Fehler: Touristen folgen Navi und bleiben stecken
Polizeimeldungen Kostspieliger Fehler: Touristen folgen Navi und bleiben stecken

Dennoch werden weiterhin das Gelände sowie das Gebäude gründlich abgesucht.

Nicht nur an der Berufsbildenden Schule wurden Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Auch andere Schulen seien angewiesen worden, sich an einem "Amokalarm" zu halten.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: