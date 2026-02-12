Amokalarm an Berufsschule: Polizei sucht nach Mann mit Waffe
Salzgitter - Seit dem Donnerstagvormittag sorgt ein mutmaßlich bewaffneter Mann für einen Großeinsatz an einer Berufsschule in Salzgitter (Niedersachsen).
Zahlreiche Einsatzkräfte rückten nach Eingang eines Hinweises sofort in den Hans-Böckler-Ring aus.
Nachdem das Gebäude geräumt wurde, haben die Beamten Ausschau nach der verdächtigen Person gehalten.
Eine konkrete Gefahr für Menschen habe es laut Angaben der Polizei bisher nicht gegeben.
Dennoch werden weiterhin das Gelände sowie das Gebäude gründlich abgesucht.
Nicht nur an der Berufsbildenden Schule wurden Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Auch andere Schulen seien angewiesen worden, sich an einem "Amokalarm" zu halten.
Titelfoto: Robert Michael/dpa