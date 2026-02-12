Amokalarm an Berufsschule: Polizei sucht nach Mann mit Waffe

Salzgitter - Seit dem Donnerstagvormittag sorgt ein mutmaßlich bewaffneter Mann für einen Großeinsatz an einer Berufsschule in Salzgitter ( Niedersachsen ).

Die Polizei hält nach der verdächtigen Person Ausschau. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten nach Eingang eines Hinweises sofort in den Hans-Böckler-Ring aus.

Nachdem das Gebäude geräumt wurde, haben die Beamten Ausschau nach der verdächtigen Person gehalten.

Eine konkrete Gefahr für Menschen habe es laut Angaben der Polizei bisher nicht gegeben.

Dennoch werden weiterhin das Gelände sowie das Gebäude gründlich abgesucht.