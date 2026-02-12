Stark mumifizierte Leiche in Haus gefunden: Tochter (82) im Visier der Ermittler

Ruhmannsfelden - Im niederbayerischen Landkreis Regen ist am vergangenen Donnerstag eine stark mumifizierte Leiche gefunden worden. Die Polizei gab nun eine Woche später Details zu der Tat bekannt.

Im Landkreis Regen entdeckten Polizisten in einem Haus die stark mumifizierte Leiche einer 1922 geborgenen Frau. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Anfang Februar wurde das Anwesen von den Beamten durchsucht, weil es "Anhaltspunkte für ein Ableben der Bewohnerin" gab.

Die vor über hundert Jahren – im Jahr 1922 – geborene Frau hatte schon seit mehreren Jahren nicht mehr am öffentlichen Leben teilgenommen.

Vermutlich ist die Dame auch schon vor mehreren Jahren gestorben, allerdings kann derzeit noch kein genauer Todeszeitpunkt festgesetzt werden.

Nach ersten Erkenntnissen durch die Obduktion gehen die Ermittler davon aus, dass es sich nicht um ein Tötungsdelikt handelte. Allerdings müssen die Beamten dennoch aktiv werden.

Ermittelt wird nämlich nun gegen die 82 Jahre alte Tochter der verstorbenen Frau, die bis zuletzt weiter in dem Haus lebte.