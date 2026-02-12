Diebe stehlen Luxus-Geländewagen ohne Schlüssel: Schaden beträgt halbe Million Euro

Windeck – Unbekannte haben in Windeck bei Bonn zwei Luxus-Geländewagen im Gesamtwert von einer halben Million Euro gestohlen. Die Autos seien in der Nacht vom Grundstück eines Einfamilienhauses entwendet worden, wie die Polizei mitteilte.

Die Diebe hatten vermutlich die Funksignale der Schlüssel verlängert und sich anschließend mit den Luxus-Karren aus dem Staub gemacht. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Beide Wagen - ein Mercedes-AMG und ein Mercedes-Benz - hätten verschlossen vor dem Haus in der Albert-Schweitzer-Straße gestanden, während die Funkschlüssel für die Wagen weiterhin im Besitz des Inhabers gewesen seien.

Nach ersten Erkenntnissen hatten der oder die Täter einen Zaun zum Grundstück aufgetrennt. Vermutlich hätten sie dann die Funksignale der Schlüssel verlängert und so die Fahrzeuge geöffnet und gestartet.

Laut den Angaben des Bestohlenen sei ein Wagen gegen 2.40 Uhr in der Nacht zum Mittwoch und der andere kurz vor 4 Uhr gestartet worden. Die Täter seien durch ein Tor vom Grundstück gefahren und in unbekannte Richtung geflüchtet.

Ein Geländewagen ist grün mit dem Kennzeichen SU-Q 8988 und einem Lackkratzer an der Fahrertür, der andere ist goldfarben und hat das Kennzeichen SU-Q 7890.