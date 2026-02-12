Autobahnpolizei stoppt schrottreifen Reisebus mit Schulkindern

Grammetal - Auf der A4 Höhe Eichelborn hat die Autobahnpolizei am Mittwoch einen Reisebus mit Schulkindern an Bord gestoppt.

Der Reisebus wies erhebliche Mängel auf und wurde von den Beamten aus dem Verkehr gezogen. (Symbolfoto) © 123rf/larichev89

Bei dem Bus wurden gravierende technische Mängel festgestellt. Unter anderem waren die Bremsen in einem mangelhaften Zustand und Risse im Rahmen des Fahrzeuges erkennbar, teilten die Beamten mit.

Darüber hinaus verfügte der Reisebus nicht über eine Lizenz für den gewerblichen Personenverkehr. Der Bus wurde von den Kontrolleuren aus dem Verkehr gezogen. Die 34 Schulkinder aus dem Weimarer Land waren auf dem Weg zu einer Sportveranstaltung gewesen. Sie wurden anschließend vor Ort mit Kleinbussen abgeholt und zum Zielort gebracht.

Neben dem Reisebus hatte die Autobahnpolizei im Rahmen der sogenannten "ROADPOL-Operations" insgesamt 27 weitere Fahrzeuge auf der A4 kontrolliert.