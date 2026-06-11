Amokalarm an Schule: Mädchen mit Messer unterwegs

Lahr - Ein Mädchen soll an einer Schule in Lahr (Ortenaukreis) einen Amokalarmknopf gedrückt und so einen großen Polizeieinsatz ausgelöst haben.

Ein Großeinsatz der Polizei wurde durch das Drücken des Amokalarmknopfes ausgelöst. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Die Einsatzkräfte fanden bei ihr zudem ein Messer, wie es in einer Mitteilung hieß. Ob das Kind damit Dritte bedrohte, blieb vorerst unklar.

Das strafunmündige Kind sei von Zeugen beim Drücken des Knopfes beobachtet worden. Es befinde sich in Polizeiobhut und werde verhört. Auch weitere Zeugen würden zum Vorfall befragt.

Die Polizei überprüfte am Morgen das betroffene Schulgebäude. Hinweise auf weitere Gefahren ergaben sich nicht, sodass das Schulgebäude wieder freigegeben wurde. Verletzt wurde niemand.

