Amokalarm an zwei Südwest-Schulen: Polizei im Großeinsatz

Gaggenau/Kirchheim unter Teck - Dutzende Einsatzkräfte sind wegen zwei einzelnen Alarmen an zwei Schulen in den Landkreisen Esslingen und Rastatt im Einsatz.

In Kirchheim unter Teck rückten Spezialkräfte aus. © SDMG / Kaczor

In einer Schule in Kirchheim unter Teck sei ein Amokalarm ausgelöst worden, teilte die Polizei mit. Die Ermittler gaben zunächst vorsichtig Entwarnung: Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um einen Fehlalarm.

Ein Alarmknopf sei eingedrückt worden. Das Gebäude wurde von den Beamten evakuiert und sollte anschließend durchsucht werden.

Die Schüler und Schülerinnen wurden zu einer Sammelstelle gebracht und anschließend von ihren Eltern abgeholt. Ein Kriseninterventionsteam ist an der Schule.

Etwa eine Stunde später wurde die Polizei im mehr als hundert Kilometer entfernten Gaggenau wegen eines Amokalarms gerufen. Um was es sich genau handelt, konnte die Polizei bislang nicht sagen.