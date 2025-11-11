Mann vermeldet der Polizei gute Nachrichten - und landet kurz darauf im Knast
Von Frank Christiansen
Aachen - Er hatte eine gute Nachricht für die Polizei, die Polizei aber eine schlechte für ihn: Zu einer ungewöhnlichen Verhaftung ist es nach Angaben der Bundespolizei am Aachener Hauptbahnhof gekommen.
Dort hatte ein 42-Jähriger die Polizeiwache betreten und den Beamten mitgeteilt, dass sich seine vor einem halben Jahr gestellte Vermisstenanzeige erledigt habe: Seine Partnerin sei wieder da.
Nach Überprüfung seiner Identität hatte die Bundespolizei dann im Gegenzug keine gute Nachricht für ihn: Gegen den vielfach vorbestraften Mann lag ein Haftbefehl vor.
Dabei geht es um Drogen in nicht geringer Menge. Zudem stand er unter Bewährung - nach einer Verurteilung zu sechseinhalb Jahren Haft.
Mit der Bewährung dürfte es nun eng werden, denn bei seiner Durchsuchung wurde ein gefälschter Schweizer Führerschein bei ihm gefunden - was ihm eine weitere Strafanzeige einbrachte.
Statt zurück zu seiner lange vermissten Partnerin ging es für den 42-Jährigen zunächst zur Staatsanwaltschaft und dann direkt in Richtung Gefängnis.
