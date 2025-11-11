 2.102

Todesliste und Kopfgeld auf Politiker? Mann in Dortmund festgenommen

In Dortmund wurde ein Mann festgenommen, der im Darknet unter anderem zu Anschlägen auf Politiker aufgerufen haben soll.

Von Jacqueline Melcher

Karlsruhe/Dortmund - Die Bundesanwaltschaft hat in Dortmund einen Mann festnehmen lassen, der im Darknet unter anderem zu Anschlägen auf Politiker aufgerufen haben soll.

In Dortmund wurde ein Mann festgenommen, dem die Bundesanwaltschaft vorwirft, eine Todesliste für Politiker erstellt zu haben. (Symbolbild)  © Christoph Schmidt/dpa

Der Beschuldigte habe zudem Spenden in Form von Krypto-Währung eingefordert, die als Kopfgeld für die Tötungen ausgelobt werden sollten, teilte die Karlsruher Behörde mit.

Im sogenannten Darknet habe der deutsch-polnische Staatsangehörige auf einer von ihm betriebenen Plattform Listen mit den Namen von Politikerinnen und Politikern und Personen des öffentlichen Lebens geführt.

Dort habe er auch selbst verfasste Todesurteile, Anleitungen zum Bau von Sprengsätzen sowie sensible personenbezogene Daten potenzieller Opfer veröffentlicht.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mann Terrorismus-Finanzierung, die Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie das gefährdende Verbreiten personenbezogener Daten vor.

Haftvorführung in Karlsruhe

Beamte des Bundeskriminalamts und Spezialkräfte der Bundespolizei in Dortmund nahmen den Verdächtigen den Angaben zufolge am Montagabend in Dortmund fest.

Er soll heute dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Originalartikel von 10.21 Uhr, zuletzt aktualisiert 10.31 Uhr.

Titelfoto: Christoph Schmidt/dpa

