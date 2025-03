Amokfahrt von Mannheim: Neue Details zum mutmaßlichen Todesfahrer

Derzeit kommt es in Mannheim zu einem Großeinsatz der Polizei: Zwei Menschen kamen ums Leben!

Von Johanna Baumann, Marcus Scholz

Mannheim - Amok-Fahrt in Mannheim! In der Innenstadt ist die Polizei derzeit im Großeinsatz! Zwei Menschen kamen ums Leben.

Die Einsatzkräfte sind im Großaufgebot vor Ort. © Rene Priebe/dpa Laut Polizeiangaben soll ein Auto in eine Menschenmenge gerast sein. Zwei Personen wurden hierbei getötet und zahlreiche Menschen verletzt. Der Vorfall habe sich am zentralen Paradeplatz abgespielt. Am Ort des Geschehens sollen Trümmerteile zu sehen gewesen sein. Der Fahrer des Wagens konnte laut Polizei festgenommen werden. Es handelt sich demnach um einen Deutschen, der sich aktuell verletzt in einem Krankenhaus befindet. Polizeimeldungen Wegen illegalem Nazi-Symbol: Polizei zieht Kostümierten bei Karnevalszug aus dem Verkehr TAG24 berichtet im Liveticker!

3. März, 18.57 Uhr: Neue Details zum mutmaßlichen Todesfahrer

Wie RTL berichtet, soll es sich bei dem Amokfahrer von Mannheim um Alexander S. aus Ludwigshafen handeln. Laut Bericht sei der 40-Jährige im Sommer des vergangenen Jahres schon einmal auffällig geworden, habe sich mit einem Benzinkanister übergießen und danach in eine Klinik einweisen wollen. Am heutigen Rosenmontag sei er in den schwarzen Ford gestiegen und durch die Mannheimer Innenstadt gerast. Alexander S. sei nach seiner Horror-Tat geflohen, ein Taxifahrer soll ihn verfolgt und nahe des Arbeitsgerichts gestoppt haben. Alexander S. habe auf das Taxi geschossen, flüchtete danach zu Fuß in Richtung Hafengebiet. Dort sei er von der Polizei gestellt worden. Zuvor habe sich der 40-Jährige laut RTL-Informationen mit einer Schreckschusswaffe in den Mund geschossen. Auch BILD berichtete dies. Derzeit wird der Amokfahrer in einem Krankenhaus behandelt.

Der mutmaßliche Täter Alexander S. hinterließ eine Spur der Verwüstung. © Dieter Leder/dpa

3. März, 18.38 Uhr: Feuerwehr richtet Betreuungsstelle ein

Wie die Polizei Mannheim mitteilte, hat die Feuerwehr am späten Nachmittag eine Betreuungsstelle im Mannheimer Rosengarten eingerichtet. Vom Tathergang betroffenen Personen stünde es frei, sich jederzeit dorthin zu wenden.

3. März, 18.21 Uhr: Polizei korrigiert Zahl der Verletzten

Die Mannheimer Polizei teilte inzwischen mit, dass durch die Amokfahrt fünf Menschen schwer und fünf leicht verletzt worden seien. Alle zehn Personen werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Kliniken behandelt. Ursprünglich wurde über 14 Verletzte berichtet.

Die Polizei sperrte die Innenstadt weiträumig ab. © Boris Roessler/dpa

3. März, 18.15 Uhr: Ermittler gehen nicht von politischem Hintergrund aus

Bei der Todesfahrt in der Mannheimer Innenstadt gehen die Ermittler nicht von einem politischen Hintergrund aus. Das teilte die Polizei in Mannheim mit.

3. März, 18.12 Uhr: Mutmaßlicher Täter (40) schwer verletzt

Der Amokfahrer von Mannheim soll lebensgefährliche Verletzungen davongetragen haben. Wie die BILD berichtete, soll sich der 40-Jährige bei seiner Festnahme mit einer Schreckschusspistole in den Mund geschossen haben. Derzeit werde der Mann in einem Krankenhaus behandelt.

Rettungskräfte kümmerten sich nach dem Anschlag um die Verletzten. © Bildmontage: Boris Roessler/dpa, Rene Priebe/dpa

3. März, 17.54 Uhr: Eines der Opfer angeblich 50 Jahre alter Mann

Nach Informationen der "Welt" soll es sich bei den getöteten Opfern um einen 50 Jahre alten Mann und eine Frau handeln. Nach aktuellem Stand gibt es zudem mindestens 14 Verletzte.

3. März, 17.46 Uhr: Steinmeier und Merz äußern Mitgefühl für Opfer

"Es ist furchtbar, was sie durchmachen müssen", erklärte Steinmeier (69) über seine Sprecherin auf der Plattform X. "Den Verletzten wünsche ich rasche Genesung." Der Bundespräsident dankte Polizei und Rettungsdiensten. Ähnlich äußerte sich Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen", erklärte der CDU-Chef auf X. "Der Vorfall – wie auch die schrecklichen Taten der vergangenen Monate – mahnt uns eindringlich: Wir müssen alles tun, um solche Taten zu verhindern." Deutschland müsse wieder ein sicheres Land werden.

CDU-Chef Friedrich Merz (69, l.) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) drückten ihr Mitgefühl aus. © Bildmontage: Michael Kappeler/dpa, Bernd von Jutrczenka/dpa

3. März, 17.30 Uhr: Mutmaßlicher Täter (40) kommt aus Rheinland-Pfalz

Bei dem Mann, der in Mannheim mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast sein soll, handelt es sich um einen 40-jährigen Deutschen aus Rheinland-Pfalz. Das hat der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (64, CDU) der dpa mitgeteilt. Laut BILD sei er Sicherheitsbehörden bislang nicht im Zusammenhang mit Extremismus oder Terrorismus aufgefallen. Allerdings soll der 40-Jährige früher psychisch auffällig gewesen sein. Ursprünglich stamme der mutmaßliche Täter aus Baden-Württemberg, soll aber zuletzt in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) gewohnt haben.

Die Polizei sicherte Spuren am und um den Tatort. © Boris Roessler/dpa

3. März, 16.54 Uhr: Polizei Ulm verstärkt Präsenz

Nach dem tödlichen Vorfall in Mannheim an Rosenmontag hat die Polizei Ulm ihre Präsenz verstärkt. Zum Schutz der Bevölkerung und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls wurde beziehungsweise werde die polizeiliche Präsenz vor allem bei den heute und in den nächsten Tagen stattfindenden Faschingsveranstaltungen und in Fußgängerzonen der Städte deutlich erhöht, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Derzeit lägen jedoch keine Anhaltspunkte für eine Gefahrenerhöhung für Veranstaltungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm vor. Die Polizei beurteile die Lage permanent.

Polizisten sichern nach wie vor den Unglücksort in Mannheim ab. © Boris Roessler/dpa

3. März, 16.05 Uhr: Kretschmann auf dem Weg nach Mannheim

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (76, Grüne) kündigte am Nachmittag einen Besuch in Mannheim an. Der Politiker will sich vor Ort ein Bild der Lage verschaffen.