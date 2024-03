Andrew Tate erneut festgenommen: Das wirft man ihm und seinem Bruder vor

Bukarest - Der britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate (37) und sein Bruder Tristan (35) sind in Rumänien erneut festgenommen worden - aufgrund eines europäischen Haftbefehls, den Großbritannien erwirkt hatte.

Andrew Tate (37, l.) und sein Bruder Tristan (35) wurden in Rumänien erneut festgenommen. © Vadim Ghirda/AP/dpa

Dies berichtete die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax am Dienstag unter Berufung auf die Polizei. Die Brüder sind in Rumänien wegen Menschenhandels und Ausbeutung junger Frauen angeklagt.

Die beiden Männer wurden am späten Montagabend im Dorf Voluntari bei Bukarest zunächst für 24 Stunden festgenommen. Sie sollten am Dienstag in Bukarest einem Staatsanwalt vorgeführt werden. Zwar ist die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft seit Juni 2023 fertig, zu einer Gerichtsverhandlung kam es bisher aber nicht.

Am 30. Dezember 2022 waren die Tate-Brüder und zwei Komplizinnen bei Bukarest verhaftet worden. Drei Monate später wurde diese Maßnahme in Hausarrest umgewandelt.

Seit August 2023 waren die Angeklagten auf freiem Fuß - mit der Einschränkung, dass sie Rumänien nicht verlassen durften.