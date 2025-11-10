Angriff am Mainzer Hauptbahnhof: Ziviler Polizist von Fußballfans attackiert

Mainz - Vor dem Bundesliga-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Mainz 05 griff am Sonntagabend eine Gruppe von acht Personen einen zivilen Polizeibeamten an, der im Rahmen eines Fußballeinsatzes im Dienst war.

Bereits kurz nach der Attacke konnte die Polizei die tatverdächtige Gruppe schnappen. © Elias Kelm/Weber & Baur Medien- & Pressedienste GbR

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 17 Uhr am Mainzer Hauptbahnhof.

Demzufolge leitete die Polizei nach dem tätlichen Angriff umgehend eine Fahndung ein und hatte damit Erfolg.

Eine Gruppe, auf die die Beschreibung passte, konnte wenig später in der Grünanlage an der Kaiserstraße festgestellt und kontrolliert werden.

Nach Angaben der Bundespolizei handelt es sich bei den Tatverdächtigen um Anhänger der Mainzer Fanszene.