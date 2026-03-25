Mann verschanzt sich in Wohnung: Zugriff nach Attacke auf Frau

Münster - Nach einem Angriff auf eine Frau (40) tummelten sich etliche Polizeikräfte um eine Wohnung in Münster.

In Münster lief am Dienstagmorgen ein Großeinsatz der Polizei. © Guido Kirchner/dpa

Während die Frau zunächst aus der Wohnung raus und in Sicherheit gebracht werden konnte, befand sich der Angreifer weiterhin im Inneren.

Da der Mann (44) möglicherweise bewaffnet gewesen ist, rückten gegen 8.30 Uhr Spezialkräfte der Polizei an und umstellen das Gebäude an der Schützenstraße.

Gegen 11 Uhr erfolgte der Zugriff, wie eine Sprecherin der Polizei Münster gegenüber TAG24 erklärte. Ob der 44-Jährige tatsächlich eine Waffe trug, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Die Frau erlitt infolge der Attacke Verletzungen. Sie befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung, so die Polizeisprecherin.