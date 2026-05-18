Angriff auf Gläubige in Hanau? Stahlkügelchen durchschlagen Kirchenfenster
Von Jens Albes, Jan Höfling
Hanau - Rund 200 Gläubige erlebten einen Schockmoment: Während eines Gottesdienstes flogen am Sonntag kleine Stahl- und Plastikkugeln in das Gebäude. Die Polizei ermittelt.
In einer katholischen Kirche in der Lamboystraße im hessischen Hanau haben zahlreiche kleine Stahlkugeln mehrere Fenster eines Seitengebäudes durchgeschlagen. Besucher schilderten laut Polizei ein "Klirren und umherfliegende Glassplitter".
Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, auch wenn ein Kirchenbesucher erklärte, er sei von Glassplittern getroffen worden.
Polizisten entdeckten Einschusslöcher in mehreren Fenstern - und sowohl außen als auch innen silberne Stahlkugeln mit einem Durchmesser von etwa fünf Millimetern, teils bereits verrostet.
Auch Plastikkügelchen mit einem Durchmesser von rund drei Millimetern wurden gefunden. Die Polizei vermutet, dass diese womöglich mit einer Zwille oder auch einer Softairwaffe verschossen wurden.
Anhaltspunkte für einen religiös motivierten Hintergrund gebe es allerdings bislang nicht.
Die Polizei ermittelt entsprechend wegen Sachbeschädigung. Der Schaden wird aktuell auf schätzungsweise 5000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich unter der Rufnummer 06181100120 bei den Beamten melden.
Titelfoto: Hannes P. Albert/dpa