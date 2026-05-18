Angriff auf Gläubige in Hanau? Stahlkügelchen durchschlagen Kirchenfenster

Hanau - Rund 200 Gläubige erlebten einen Schockmoment: Während eines Gottesdienstes flogen am Sonntag kleine Stahl- und Plastikkugeln in das Gebäude. Die Polizei ermittelt.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolfoto) © Hannes P. Albert/dpa

In einer katholischen Kirche in der Lamboystraße im hessischen Hanau haben zahlreiche kleine Stahlkugeln mehrere Fenster eines Seitengebäudes durchgeschlagen. Besucher schilderten laut Polizei ein "Klirren und umherfliegende Glassplitter".

Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, auch wenn ein Kirchenbesucher erklärte, er sei von Glassplittern getroffen worden.

Polizisten entdeckten Einschusslöcher in mehreren Fenstern - und sowohl außen als auch innen silberne Stahlkugeln mit einem Durchmesser von etwa fünf Millimetern, teils bereits verrostet.

Auch Plastikkügelchen mit einem Durchmesser von rund drei Millimetern wurden gefunden. Die Polizei vermutet, dass diese womöglich mit einer Zwille oder auch einer Softairwaffe verschossen wurden.

Anhaltspunkte für einen religiös motivierten Hintergrund gebe es allerdings bislang nicht.