Jungbulle büxt aus und springt gegen Auto: Kurioser Vorfall nimmt trauriges Ende

Brachttal - Kurioser Einsatz für Feuerwehr , Polizei und die Tierrettungseinheit des Main-Kinzig-Kreises am Sonntag! Ein entlaufener Jungbulle ist gegen ein Auto gesprungen, danach flüchtete das Tier verletzt. Ein Jäger musste es erlösen.

In Hessen ist ein ausgebüxter Jungbulle gegen ein Auto gesprungen. Der Wagen wurde bei dem Zwischenfall erheblich beschädigt. © 5VISION.NEWS

Wie die Beamten am Montagmorgen mitteilten, war der Jungbulle im Brachttaler Ortsteil Hellstein unterwegs. Gegen 14 Uhr seien mehrere Notrufe bei der Integrierten Leitstelle eingegangen.

Den Angaben zufolge verhielt sich das ausgebüxte Tier aggressiv. Es sprang unter anderem in der Ortsdurchfahrt gegen das Heck eines Fahrzeugs und verletzte sich dabei mutmaßlich selbst.

Da sich der Jungbulle trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte weder beruhigen noch einfangen ließ, musste ein Jäger hinzugezogen werden. Dieser sollte das Tier betäuben, was jedoch nicht gelang.

Stattdessen trat der Bulle die Flucht an. Er befand sich laut Polizei zwischenzeitlich in unmittelbarer Nähe zu einer Radfahrerin und verschwand dann.

An der resultierenden aufwendigen Suche waren unter anderem auch Drohnen und Hunde beteiligt.