Zigarettenautomat im Vogtland gesprengt: Kippen-Diebe geschnappt
Plauen - Ein lauter Knall holte in der Nacht zu Samstag viele Anwohner in Plauen (Vogtland) aus ihrem wohlverdienten Schlaf. Verursacher waren zwei Männer, die es auf Zigaretten abgesehen hatten.
Kurz nach 1 Uhr meldeten Anwohner der Lindenstraße der Polizei, dass offenbar zwei Personen einen Zigarettenautomaten gesprengt haben sollen.
Die beiden Diebe kamen jedoch nicht weit. Die herbeieilenden Beamten konnten die zwei Männer, auf die die Personenbeschreibung gepasst hatte, im Nahbereich stellen.
Bei der Überprüfung des 39-jährigen und 40-jährigen Deutschen fanden die Polizisten auch die Beute.
Durch die herbeigeführte Explosion entstand laut Polizeiinformationen ein gesamter Sachschaden von etwa 5000 Euro.
Die beiden Diebe müssen sich nun "wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten", hieß es von der Polizei.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa