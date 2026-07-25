Polizist schießt bei Verfolgungsjagd auf Kleintransporter: 21-Jähriger in Psychiatrie eingeliefert

Nürnberg/Satteldorf - Nach einer Verfolgungsfahrt über die A9 und 6 von Bayern nach Baden-Württemberg hat ein Polizist auf einen Kleintransporter geschossen.

Die Polizei konnte den Wagen schließlich stoppen. © NEWS5 / Markus Zahn

Der 21 Jahre alte Mann sei mit seinem Wagen auf den Polizisten zugefahren, sagte ein Polizeisprecher im baden-württembergischen Aalen. Verletzt wurde niemand.

Am Abend gegen 19.45 Uhr war bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass ein Kleintransporter mit französischem Kennzeichen in Schlangenlinien auf er A6 bei Nürnberg unterwegs sei.

Eine Polizeistreife versuchte, den Wagen anzuhalten - der Fahrer habe dies aber ignoriert und sei weiter Richtung Heilbronn gefahren, hieß es.

"Er ist unter Schlangenlinien und im Zickzack der Polizei davongefahren", sagte ein Sprecher. Es habe der Verdacht bestanden, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln gestanden habe.

Zur Verfolgung setzte die bayerische Polizei mehrere Streifen und einen Hubschrauber ein. Kurz hinter der Landesgrenze zu Baden-Württemberg, nahe Satteldorf, wurde das Auto dann zusammen mit Streifen der baden-württembergischen Polizei gestoppt.