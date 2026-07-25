Todesdrama in Kleinstadt: Polizei findet Leichen von Mann und Frau, Senior schwer verletzt

Ortrand - Schock in einer Kleinstadt in Südbrandenburg : Die Polizei hat in Ortrand die Leichen eines Mannes und einer Frau gefunden - sie ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.

Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsverdachts. © Andreas Richter/dpa

Ein 80-Jähriger kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Was sich auf einem Grundstück in dem Ort nah an der sächsischen Grenze abspielte, war zunächst unklar.

Am Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr wurde die Polizei nach Ortrand im Landkreis Oberspreewald-Lausitz gerufen.

Wie ein Polizeisprecher sagte, fanden die Einsatzkräfte in einem "Nebengebäude eines Wohngrundstücks" einen 57 Jahre alten Mann und eine 45-jährige Frau - beide tot. Einen 80-Jährigen entdeckten sie schwer verletzt.

Wie es dazu kam, sagte der Polizeisprecher nicht. Medien-Informationen, wonach es sich um einen Vorfall mit einer Schusswaffe handele, bestätigte er auf Nachfrage nicht.