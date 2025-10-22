Angriff auf Wuppertaler Schwebebahn: Polizei ermittelt 13-jährigen Tatverdächtigen

Wuppertal - Die Wuppertaler Schwebebahn ist während der Fahrt beworfen worden. Zwei Scheiben wurden beschädigt, Verletzte gab es aber nicht. Inzwischen wurde ein 13-jähriger Junge als Tatverdächtiger ermittelt.

Die betroffenen Wagen befinden sich im Depot und sollen am Mittwoch weiter untersucht werden. © Christoph Petersen

Zeugenhinweise hätten die Ermittler auf die Spur des Schülers gebracht, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal, Wolf-Tilman Baumert.

Bei dem Vorfall am Dienstagabend in der Stadt in Nordrhein-Westfalen war das Glas der Sicherheitsscheibe gesplittert.

Nach Angaben von Baumert waren bei der Polizei gegen 18.30 Uhr mehrere Notrufe eingegangen, wonach zwei Schwebebahnen beschossen oder beworfen worden seien.

Auch ein Auto, das in ein nahegelegenes Parkhaus einfahren wollte, sei getroffen worden. Polizisten hätten neben dem Auto einen Stein gefunden.

Eine junge Zeugin habe dann angegeben, die Tat beobachtet zu haben und den Steinewerfer zu kennen. Dabei soll es sich um den 13-Jährigen handeln.