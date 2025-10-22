Angriff auf Wuppertaler Schwebebahn: Polizei ermittelt 13-jährigen Tatverdächtigen
Von Sophia-Caroline Kosel, Petra Albers
Wuppertal - Die Wuppertaler Schwebebahn ist während der Fahrt beworfen worden. Zwei Scheiben wurden beschädigt, Verletzte gab es aber nicht. Inzwischen wurde ein 13-jähriger Junge als Tatverdächtiger ermittelt.
Zeugenhinweise hätten die Ermittler auf die Spur des Schülers gebracht, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal, Wolf-Tilman Baumert.
Bei dem Vorfall am Dienstagabend in der Stadt in Nordrhein-Westfalen war das Glas der Sicherheitsscheibe gesplittert.
Nach Angaben von Baumert waren bei der Polizei gegen 18.30 Uhr mehrere Notrufe eingegangen, wonach zwei Schwebebahnen beschossen oder beworfen worden seien.
Auch ein Auto, das in ein nahegelegenes Parkhaus einfahren wollte, sei getroffen worden. Polizisten hätten neben dem Auto einen Stein gefunden.
Eine junge Zeugin habe dann angegeben, die Tat beobachtet zu haben und den Steinewerfer zu kennen. Dabei soll es sich um den 13-Jährigen handeln.
Noch nicht strafmündig: Verfahren gegen 13-Jährigen wird eingestellt
Da der Teenager noch nicht strafmündig ist, werde das Verfahren gegen ihn eingestellt, sagte Baumert. Allerdings werde das Jugendamt informiert, um mögliche Maßnahmen zu prüfen. Zudem hielt die Polizei eine Gefährderansprache.
Die Stadtwerke hatten zuvor auf ihrer Facebookseite mitgeteilt, am Abend sei auf die Schwebebahn geschossen worden. Der Betrieb der Bahn war danach ab etwa 18.30 Uhr unterbrochen, wurde aber noch am Abend wieder aufgenommen.
Erstmeldung am 22. Oktober, 6.27 Uhr; zuletzt aktualisiert um 13.45 Uhr.
Titelfoto: Christoph Petersen