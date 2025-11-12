Angriff in Ausländerbehörde: Mitarbeiter mit Stein geschlagen

Haldensleben - Am Dienstag wurde ein Mitarbeiter der Ausländerbehörde in Haldensleben ( Landkreis Börde ) von einem Mann angegriffen.

Der Mitarbeiter wurde durch den Stein im Gesicht verletzt. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/tor00722

Gegen 14.11 Uhr sei es zunächst zwischen einem 25-Jährigen und dem 37 Jahre alten Mitarbeiter zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, berichtet das Polizeirevier Börde.

Dabei forderte der Mitarbeiter den Besucher auf, das Gebäude zu verlassen. Anschließend habe der 25-Jährige vor dem Haus Steine aufgesammelt.

Weil er seine persönlichen Sachen im Verwaltungsgebäude vergessen hatte, wurde er von dem Mitarbeiter noch einmal hereingerufen, um diese mitzunehmen.

Diese Gelegenheit nutzte der 25-Jährige und schlug mit einem der Steine den Mitarbeiter ins Gesicht.

Daraufhin bekam der Besucher einen Platzverweis, welchen er ignorierte.