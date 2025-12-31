Üble Täuschung: Angebliche Kinderstimme sorgt für Polizeieinsatz
Gera - Ein ungewöhnlicher Notruf hat am Dienstagabend einen Polizeieinsatz in Gera ausgelöst.
Kurz vor 21 Uhr meldete sich eine mutmaßlich kindliche Stimme bei der Polizei und schilderte, sie und ihre Schwester seien vom Vater geschlagen worden und benötigten deshalb dringend Hilfe.
Konkrete Angaben zur eigenen Identität oder zum Aufenthaltsort konnte der Anrufer nicht machen, lediglich der Name der Schwester wurde genannt.
Den Beamten gelang es daraufhin, eine mögliche Anschrift zu ermitteln. Vor Ort trafen sie jedoch nicht auf eine akute Notlage, sondern auf eine Familie, die der Einsatz sichtlich irritierte.
Hinweise auf eine Straftat oder eine Gefährdung der Kinder ergaben sich nicht.
Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich bei dem Notruf um eine bewusste Täuschung. Die Polizei leitete deshalb ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen sowie wegen des Vortäuschens einer Straftat ein.
Unklar ist bislang, wie der Anrufer an persönliche Daten der genannten Schwester gelangt ist. Die Ermittlungen dazu dauern an.
