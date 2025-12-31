Üble Täuschung: Angebliche Kinderstimme sorgt für Polizeieinsatz

Gera - Ein ungewöhnlicher Notruf hat am Dienstagabend einen Polizeieinsatz in Gera ausgelöst.

Ein Notruf führte am Dienstagabend zu einem Einsatz der Polizei, vor Ort stellte sich der Hilferuf jedoch als Täuschung heraus. (Symbolbild) © Wolf von Dewitz/dpa-Zentralbild/dpa

Kurz vor 21 Uhr meldete sich eine mutmaßlich kindliche Stimme bei der Polizei und schilderte, sie und ihre Schwester seien vom Vater geschlagen worden und benötigten deshalb dringend Hilfe.

Konkrete Angaben zur eigenen Identität oder zum Aufenthaltsort konnte der Anrufer nicht machen, lediglich der Name der Schwester wurde genannt.

Den Beamten gelang es daraufhin, eine mögliche Anschrift zu ermitteln. Vor Ort trafen sie jedoch nicht auf eine akute Notlage, sondern auf eine Familie, die der Einsatz sichtlich irritierte.

Hinweise auf eine Straftat oder eine Gefährdung der Kinder ergaben sich nicht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich bei dem Notruf um eine bewusste Täuschung. Die Polizei leitete deshalb ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen sowie wegen des Vortäuschens einer Straftat ein.