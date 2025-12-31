Ermittler rätseln: Flugunfähiger Schwan verschwindet und taucht an andere Stelle auf

Weißdorf - Ein Schwan ist unter ominösen Umständen von einem Dorfteich im Landkreis Hof verschwunden und auf der nahe gelegenen Saale wieder aufgetaucht.

Ein Schwan lebte über Jahre an einem Teich im Landkreis Hof. Nun fehlt von ihm jede Spur. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Das Kuriose daran: Das Tier kann wegen eines gestutzten Flügels nicht mehr fliegen, wie die Polizei mitteilte.

Deshalb sind die Umstände, wie der Schwan auf den Fluss gelangte, für seine Finderin unerklärlich.

Die 61-Jährige versorgte demnach den vermissten Schwan und eine Schwänin, die seit gut einem Jahrzehnt auf dem Weiher lebten. Einen richtigen Besitzer hat das Pärchen aber nicht.

Am Dienstag habe die Frau dann gegen 14 Uhr bemerkt, dass der Schwan nicht mehr auf dem Teich und in der Umgebung gewesen sei. Um das Rätsel zu klären, suchten die Ermittler der Polizei Münchberg nach Hinweisen zum Verbleib des Tieres.