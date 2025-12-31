Ermittler rätseln: Flugunfähiger Schwan verschwindet und taucht an andere Stelle auf
Von Annkathrin Stich
Weißdorf - Ein Schwan ist unter ominösen Umständen von einem Dorfteich im Landkreis Hof verschwunden und auf der nahe gelegenen Saale wieder aufgetaucht.
Das Kuriose daran: Das Tier kann wegen eines gestutzten Flügels nicht mehr fliegen, wie die Polizei mitteilte.
Deshalb sind die Umstände, wie der Schwan auf den Fluss gelangte, für seine Finderin unerklärlich.
Die 61-Jährige versorgte demnach den vermissten Schwan und eine Schwänin, die seit gut einem Jahrzehnt auf dem Weiher lebten. Einen richtigen Besitzer hat das Pärchen aber nicht.
Am Dienstag habe die Frau dann gegen 14 Uhr bemerkt, dass der Schwan nicht mehr auf dem Teich und in der Umgebung gewesen sei. Um das Rätsel zu klären, suchten die Ermittler der Polizei Münchberg nach Hinweisen zum Verbleib des Tieres.
Am Mittwoch entdeckte die Frau den Schwan dann selbst schwimmend auf der Saale, teilte die Polizei weiter mit. Dem Tier gehe es gut.
Erstmeldung 12 Uhr, zuletzt aktualisiert 13.19 Uhr
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa