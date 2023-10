04.10.2023 13:25 Angriff in Mainz: Jugendliche attackieren Fußgänger mit Pfefferspray und Tritten

In der Innenstadt von Mainz kam es bereits am Montagabend zu einer brutalen Attacke: Jugendliche griffen einen 19-Jährigen mit Pfefferspray und Tritten an.

Von Florian Gürtler

Mainz - Nach einer brutalen Attacke in der Innenstadt von Mainz sucht die Polizei intensiv nach einer Gruppe von etwa zehn Jugendlichen. Attacke am Montagabend in der Innenstadt von Mainz: Das Opfer, ein 19-jähriger Mann, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Roberto Pfeil/dpa Der Angriff ereignete sich bereits am zurückliegenden späten Montagabend im Eisgrubweg, wie das Polizeipräsidium Mainz am heutigen Mittwoch mitteilte. Demnach war ein 19 Jahre alter Mann zu Fuß unterwegs, als er von den Jugendlichen angesprochen wurde. Offenbar völlig grundlos sollen die Täter den Fußgänger überraschend mit Pfefferspray angegriffen haben. Nachdem er infolge der Reizgas-Attacke zu Boden gefallen war, sollen die Angreifer den jungen Mann zudem mit Tritten traktiert haben. Polizeimeldungen Familiendrama: Ehefrau soll ihren Mann (†41) und Kind (†10) umgebracht haben "Als die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 an der Örtlichkeit eintrafen, waren die Täter schon geflüchtet", fügte ein Sprecher hinzu. Attacke im Eisgrubweg in Mainz: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen Der 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat, insbesondere das Motiv der Täter, sind noch völlig unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hierzu sucht die zuständige Kriminalpolizei Mainz auch Zeugen des Angriffs im Eisgrubweg. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 06131653633 entgegen.

Titelfoto: Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Roberto Pfeil/dpa