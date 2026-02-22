Anhänger von Schweinetransporter kippt um: 13 Tiere sterben

Lich-Eberstadt - Ein Tiertransporter mit 80 Schweinen an Bord ist am Sonntagabend im Landkreis Gießen verunglückt.

Insgesamt 80 Schweine haben sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Tiertransporter befunden. (Symbolbild) © Peter Steffen/dpa

Der Fahrer blieb unverletzt, 13 Tiere seien bei dem Unfall in Lich-Eberstadt aber verendet, teilte die Polizei in Gießen mit.

Etliche Schweine seien zunächst frei herumgelaufen, nachdem der Anhänger des Lastzuges umgekippt sei.

Die örtliche Feuerwehr habe anschließend geholfen, die Tiere wieder einzufangen.