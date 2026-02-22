Hässliche Szenen bei Ost-Derby: Aue-Chaot (17) wirft Pyrotechnik aufs Spielfeld, Polizei schnappt ihn

Aue - Kaum eine ruhige Minute für die Polizei beim großen Ost-Derby am Sonntagnachmittag ! Die Beamten hatten allerhand zu tun. Unter anderem warf ein Aue-Chaot (17) kurz vor Abpfiff Pyrotechnik aufs Spielfeld. Die Beamten konnten den jungen Mann schnappen.

Hässliche Szenen beim Ost-Derby: Aue-Fans stürmten kurz nach der Halbzeit aufs Spielfeld. © picture point/Sven Sonntag

Überschattet wurde das hitzige Duell durch Ausschreitungen in der 52. Minute. Cottbus-Fans provozierten mit einem Banner, etwa 30 Aue-Anhänger stürmten daraufhin laut Polizeiangaben aufs Spielfeld.

"Die Personen liefen an der Seitenlinie in Richtung der Gästefans und wurden dort von Polizisten energisch zurückgedrängt", teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Außerdem flog aus dem Aue-Fanblock ein Böller aufs Feld.

"Nach bisheriger Kenntnis wurde ein Ordner leicht verletzt, als er versucht hatte, aufgebrachte Auer Fans in einem Block neben dem Gästebereich zu beruhigen", erklärte die Polizei.

Wenig später konnte das Spiel in Absprache mit der Polizei fortgesetzt werden. Die weiteren Minuten verliefen weitestgehend ruhig.