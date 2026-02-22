Schrecksekunde für Hausbewohner: Dach eingestürzt, Urteil von Statiker erwartet

Solingen - In Solingen ist am Sonntagnachmittag das Dach eines Durchgangs zwischen Straße und Innenhof eingestürzt. Das betroffene Wohnhaus wurde daraufhin vorsorglich evakuiert.

Die Feuerwehr geht davon aus, dass ein Teil des Gebäudes minimal abgesackt sein könnte. © Gianni Gattus / Blaulicht Aktuell Solingen

Nach Angaben der Polizei seien gegen 14.40 Uhr zunächst das Technische Hilfswerk (THW) und die Feuerwehr alarmiert und über den Gebäudeschaden informiert worden.

Nach Eintreffen der Rettungskräfte stellte sich heraus, dass ein Teil des Daches aus bislang ungeklärter Ursache eingestürzt war.

Den Einschätzungen der Feuerwehr zufolge könnte der Auslöser gewesen sein, dass ein Teil des Gebäudes geringfügig abgesackt sei. Aus Sicherheitsgründen hatte man das Gebäude anschließend vollständig evakuieren lassen.