Radfahrer erfasst Fußgänger: Kind schwer verletzt
Sondershausen - Ein Radfahrer hat am Samstagabend gegen 18 Uhr in der August-Bebel-Straße in Sondershausen eine junge Frau und ihr Kind angefahren.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann ohne Licht, auf dem Gehweg und zudem in falscher Fahrtrichtung unterwegs.
Dabei erfasste er eine Frau mit ihrem Kind. Alle drei Beteiligten stürzten. Das Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
Nachdem ein Notruf abgesetzt worden war, entfernte sich der Radfahrer zunächst vom Unfallort.
Im Zuge der Ermittlungen konnte er jedoch ausfindig gemacht werden. Wie sich herausstellte, stand der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.
Titelfoto: 123rf/kevers50