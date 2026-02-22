Radfahrer erfasst Fußgänger: Kind schwer verletzt

Sondershausen - Ein Radfahrer hat am Samstagabend gegen 18 Uhr in der August-Bebel-Straße in Sondershausen eine junge Frau und ihr Kind angefahren .

Ein alkoholisierter Radfahrer ohne Licht fuhr in Sondershausen auf dem Gehweg eine Mutter und ihr Kind an, das dabei schwer verletzt wurde. (Symbolbild) © 123rf/kevers50

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann ohne Licht, auf dem Gehweg und zudem in falscher Fahrtrichtung unterwegs.

Dabei erfasste er eine Frau mit ihrem Kind. Alle drei Beteiligten stürzten. Das Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Nachdem ein Notruf abgesetzt worden war, entfernte sich der Radfahrer zunächst vom Unfallort.