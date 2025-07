29.07.2025 10:46 Anonymer Drohbrief an Kita löst großen Polizeieinsatz aus - Einrichtung evakuiert

Von Jonas Reihl

Dietenheim - Wegen eines Drohschreibens, das Unbekannte an der Tür einer Kita hinterlassen haben, kam es am Dienstag in Dietenheim (Alb-Donau-Kreis) zu einem größeren Polizeieinsatz.

Alles in Kürze Anonymer Drohbrief an Kita in Dietenheim gefunden

Kita wurde evakuiert und abgesperrt

Polizei fand nichts bei Durchsuchung

Einsatz dauert noch an, Gebäude bleibt gesperrt

In dem Schreiben droht der anonyme Verfasser den Verantwortlichen der Kita an, in der Einrichtung Schaden anrichten zu wollen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa Wie die Polizei mitteilt, sei die anonyme Mitteilung am Vormittag bei der Betreuungseinrichtung in der Schillerstraße eingegangen. Demnach habe der unbekannte Verfasser den Verantwortlichen der Kita damit gedroht, dort Schaden anrichten zu wollen. Kurz darauf rückte die Polizei mit mehreren Streifen zu der Einrichtung aus. Unter anderem wurde der Bereich rund um das Gebäude sowie die umliegenden Straßen abgesperrt. Zudem wurde die Kita evakuiert. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten habe allerdings nichts gefunden werden können, "was in Verbindung mit der Mitteilung gebracht werden konnte", berichtet ein Sprecher der Polizei. Aktuell dauert der Einsatz noch an. Wann das Gebäude wieder betreten werden kann, ist laut Behörden noch unklar. "Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Personen und die Bevölkerung", stellt der Sprecher allerdings klar.

