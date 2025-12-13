Anti-Polizei-Demo in Berlin: 500 Beamte im Einsatz

Von Fabian Nitschmann Berlin - In Berlin -Friedrichshain haben am Samstagabend mehrere Hundert Menschen gegen Polizeigewalt demonstriert. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz – die Lage blieb weitgehend friedlich.

Mitglieder linksgerichteter Gruppen demonstrieren in Friedrichshain gegen die Polizei unter dem Motto "War on the system – ACAB". © Carsten Koall/dpa

Rund 700 Menschen haben am Abend in Berlin-Friedrichshain an einer Demonstration gegen Polizeigewalt teilgenommen. Das teilte die Polizei mit. Demnach waren etwa 500 Beamtinnen und Beamte im Einsatz, um die Versammlung zu begleiten.

Nach Angaben von Polizeisprecher Martin Halweg verlief die Demonstration zunächst friedlich. Es sei lediglich zu "polizeifeindlichen Ausrufen" gekommen. Eine strafrechtliche Relevanz habe die Polizei bislang jedoch nicht festgestellt.

Die Demonstration begann kurz vor 20 Uhr am Helsingforser Platz und führte unter anderem durch die Marchlewskistraße.

Entlang der Aufzugsstrecke kam es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen, wie die Polizei über die Plattform X mitteilte.