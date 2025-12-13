Motorradfahrerin von Auto erfasst: Unfallverursacher flüchtet

Berlin - Eine Motorradfahrerin wurde am Freitagmorgen von einem Auto in Berlin-Wittenau angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend .

Die Motorradfahrerin kam mit mehreren Verletzungen in eine Klinik. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Laut der Polizei war der bislang unbekannte Fahrer gegen 9 Uhr in Richtung Lindauer Allee unterwegs und bog plötzlich links in die Lengeder Straße ab.

Dabei übersah er offenbar die entgegenkommende Motorradfahrerin. Die Frau stürzte, schleuderte gegen ein Straßenschild, ihr Motorrad krachte anschließend noch in ein geparktes Auto.

Die 58-Jährige kam mit mehreren Verletzungen ins Krankenhaus und musste dort stationär behandelt werden.

Lebensgefahr besteht laut der Ermittler glücklicherweise nicht.