Fußball-Fan überfallen und ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen

Flöha - Nach dem Dynamo-Spiel am Freitagabend in Dresden fuhr ein 19-Jähriger mit der Bahn nach Hause. Als er in Flöha umsteigen musste, wurde er ausgeraubt.

Eigentlich wollte der 19-Jährige nur umsteigen. Doch auf dem Weg zum nächsten Zug wurde er geschlagen und beklaut. (Archivbild) © Sven Gleisberg

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der junge Mann bereits in der Bahn von den beiden Tätern angesprochen, und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Als der Dresden-Fan gegen 22.30 Uhr in Flöha ausstieg, um in einen anderen Zug umzusteigen, folgten ihm die beiden männlichen Unbekannten und schlugen am Bahnhof daraufhin auf ihn ein.

Anschließend klauten sie ihm zwei Schals, eine Jacke, eine Mütze und Handschuhe im Gesamtwert von rund 150 Euro. Dabei handelte es sich bei allen Kleidungsstücken um Fanartikel des Fußballvereins.

Der 19-jährige mutmaßliche Dynamo-Fan wurde bei dem Raub leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.