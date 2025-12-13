Flaschen-Attacke unter der Warschauer Brücke: Mann rastet bei Straßenparty aus

Berlin - In Berlin - Friedrichshain eskalierte die Situation: Mehrere Menschen wurden verletzt.

Die Polizei nahm den 42-jährigen Angreifer vorübergehend fest. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bei einer Musikdarbietung ist es in der Nacht zu Freitag zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Nach Angaben der Polizei soll ein 42-jähriger Mann gegen 1.45 Uhr zunächst ein Getränk über Musik-Equipment und die Jacke eines 19-Jährigen verschüttet haben.

Es kam zum Streit, bei dem der Mann dem 19-Jährigen mit der Faust und einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen haben soll.

Als weitere Feiernde eingreifen wollten, attackierte der Mann offenbar auch sie. Beim Verlassen der Menschenmenge soll er zudem eine 23-jährige Frau sexuell belästigt und anschließend mit Schlägen verletzt haben. Auch ein 29-Jähriger und ein 25-Jähriger, die versuchten, den Angreifer festzuhalten, wurden verletzt.

Der 42-Jährige flüchtete anschließend in Richtung East Side Mall und soll dabei mehrere Glasflaschen in die Menge geworfen haben. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 42-Jährigen vorübergehend fest.