Antiker Schatz im Kofferraum: Für Schweizer Rentner wird Zollkontrolle teuer

Konstanz - Ein seltener Fund gelang Zöllnern am Grenzübergang in Konstanz : Im Kofferraum eines Schweizers (73) kam eine kostbare Antiquität zum Vorschein.

Die wertvolle Tischuhr wurde nach Deutschland eingeführt. © Hauptzollamt Singen

Die Uhr aus dem 18. Jahrhundert entdeckte der Zoll bei einer Routinekontrolle in der vergangenen Woche. Der Rentner hatte die Antiquität allerdings nicht angemeldet.

Das barocke Stück hat einen Wert von rund 5000 Euro, wie der Zoll am Freitag mitteilte.

Der kooperative Senior bezahlte die Einfuhrabgaben von 1000 Euro, um seine Tischuhr, die aus Privatbesitz stammen soll, mitzunehmen.