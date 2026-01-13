55-Jähriger wird in Köln von vier Männern in Klinik geprügelt: Not-OP
Köln - Brutale Gewalttat in Köln: In der Nacht auf Dienstag sollen vier Männer einen 55-Jährigen krankenhausreif geschlagen und ausgeraubt haben.
Wie die Polizei in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, ereignete sich die Tat in der Hühnergasse in der Domstädter Altstadt.
Die alarmierten Rettungskräfte brachten das schwer verletzte Opfer schnellstmöglich in eine nahe gelegene Klinik. Dort wurde der Mann dann umgehend operiert. Er hatte unter anderem auch Schnittverletzungen im Gesicht erlitten.
Um den Fall aufklären zu können, sucht die Kriminalpolizei der Rheinmetropole jetzt dringend Zeugen.
Gegen 1.30 Uhr hatte ein Passant den am Boden liegenden 55-Jährigen gefunden und den Notruf gewählt.
Wie der Verprügelte gegenüber den Einsatzkräften offenlegte, habe er bei den späteren Angreifern zunächst Drogen kaufen wollen. Dabei sei man in Streit geraten.
Prügelopfer beschreibt auffällige gelbe Jacke
Im Zuge der Auseinandersetzung habe das unbekannte Quartett dann massiv auf ihn eingeschlagen und sein Bargeld genommen. Anschließend ergriffen die Männer die Flucht.
Einer der Angreifer habe eine auffällig gelbe Jacke mit Fell an der Kapuze getragen.
Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221/2290 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.
