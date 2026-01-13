55-Jähriger wird in Köln von vier Männern in Klinik geprügelt: Not-OP

Köln - Brutale Gewalttat in Köln : In der Nacht auf Dienstag sollen vier Männer einen 55-Jährigen krankenhausreif geschlagen und ausgeraubt haben.

Wie er gegenüber der Polizei angab, wollte der 55-Jährige bei seinen späteren Angreifern Drogen kaufen. (Symbolfoto) © Moritz Frankenberg/dpa

Wie die Polizei in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, ereignete sich die Tat in der Hühnergasse in der Domstädter Altstadt.

Die alarmierten Rettungskräfte brachten das schwer verletzte Opfer schnellstmöglich in eine nahe gelegene Klinik. Dort wurde der Mann dann umgehend operiert. Er hatte unter anderem auch Schnittverletzungen im Gesicht erlitten.

Um den Fall aufklären zu können, sucht die Kriminalpolizei der Rheinmetropole jetzt dringend Zeugen.

Gegen 1.30 Uhr hatte ein Passant den am Boden liegenden 55-Jährigen gefunden und den Notruf gewählt.

Wie der Verprügelte gegenüber den Einsatzkräften offenlegte, habe er bei den späteren Angreifern zunächst Drogen kaufen wollen. Dabei sei man in Streit geraten.