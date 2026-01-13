Gülle gelangt in Regenwasserkanal: 20 Tonnen Fisch verendet

Euskirchen (NRW) - Durch verunreinigtes Bachwasser sind in Mechernich im Kreis Euskirchen schätzungsweise 20 Tonnen Fisch verendet.

Der dadurch verursachte Schaden bewege sich im unteren sechsstelligen Euro-Bereich, teilte die Polizei Euskirchen mit.

Ursache der Verunreinigung: Nach bisherigen Erkenntnissen sei am Montag Gülle über einen Regenwasserkanal in einen Bach gelangt.

Dieses Wasser speiste zwei Fischzuchtanlagen, in denen sich überwiegend Forellen befanden.