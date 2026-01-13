Gülle gelangt in Regenwasserkanal: 20 Tonnen Fisch verendet
Von Christoph Driessen
Euskirchen (NRW) - Durch verunreinigtes Bachwasser sind in Mechernich im Kreis Euskirchen schätzungsweise 20 Tonnen Fisch verendet.
Der dadurch verursachte Schaden bewege sich im unteren sechsstelligen Euro-Bereich, teilte die Polizei Euskirchen mit.
Ursache der Verunreinigung: Nach bisherigen Erkenntnissen sei am Montag Gülle über einen Regenwasserkanal in einen Bach gelangt.
Dieses Wasser speiste zwei Fischzuchtanlagen, in denen sich überwiegend Forellen befanden.
Ein Verursacher sei bisher nicht gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Es werde weiter in alle Richtungen ermittelt.
