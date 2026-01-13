Hungrige Diebe? Einbrecher stehlen Wurstglas

Sömmerda - In Sömmerda ist der Polizei ein ungewöhnlicher Einbruch gemeldet worden.

Bei einem Einbruch in Sömmerda ergaunerten Diebe lediglich ein Glas Knackwurst. (Symbolbild) © Bildmontage: Federico Gambarini/dpa, Bodo Schackow/dpa

Die Tat hatte sich bereits am Donnerstag der vergangenen Woche ereignet, wurde aber erst am Montag angezeigt.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung eines 29-jährigen Mieters, indem sie die Eingangstür aufbrachen.

Als Beute nahmen die Einbrecher lediglich ein Glas Knackwurst mit, dessen Wert unter drei Euro liegt.