Hungrige Diebe? Einbrecher stehlen Wurstglas
Die Tat hatte sich bereits am Donnerstag der vergangenen Woche ereignet, wurde aber erst am Montag angezeigt.
Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung eines 29-jährigen Mieters, indem sie die Eingangstür aufbrachen.
Als Beute nahmen die Einbrecher lediglich ein Glas Knackwurst mit, dessen Wert unter drei Euro liegt.
Deutlich höher dürfte dagegen der Schaden an der Wohnungstür ausfallen, auch wenn dieser zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht genau beziffert werden konnte.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.
Titelfoto: Bildmontage: Federico Gambarini/dpa, Bodo Schackow/dpa