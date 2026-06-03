Anwohner meldet bewaffneten Mann, SEK stürmt Wohnung

Berlin - Am Mittwoch rief ein Anwohner die Polizei wegen eines bewaffneten Mannes in einem Mehrfamilienhaus. Daraufhin rückte das SEK an.

Das SEK stürmte die Wohnung des Verdächtigen im Oschatzer Ring. © Polizei Berlin/X

Gegen 13 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Oschatzer Ring nach Berlin-Hellersdorf alarmiert, wie sie bei X mitteilten.

Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses soll einen bewaffneten Mann im Hausflur und anschließend beim Zurückgehen in seine Wohnung gesehen haben.

Die Polizei habe die Lage zunächst beobachtet, bis um 16 Uhr ein richterlicher Beschluss einen Zugriff des SEK erlaubte. In der Wohnung fanden die Beamten zwei Personen vor.