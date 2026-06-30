Anwohner rufen Polizei: Mann schießt mit Schreckschusswaffe wild um sich

Velbert - Mit einer Schreckschusswaffe hat ein Mann in Velbert-Langenberg im Kreis Mettmann am Nachmittag von seinem Balkon geschossen.

In Velbert hat ein Mann mit einer Schreckschusspistole wild um sich geschossen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Besorgte Anwohner alarmierten die Polizei, als sie die Schussgeräusche hörten, wie die Beamten berichteten. Verletzt wurde niemand.

Polizisten umstellten das Gebäude und konnten nach mehreren Stunden Kontakt zu dem Mann in seiner Wohnung aufnehmen.

Der 44-Jährige habe sich letztlich widerstandslos in Gewahrsam nehmen lassen, teilte die Polizei mit.