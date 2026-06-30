Anwohner rufen Polizei: Mann schießt mit Schreckschusswaffe wild um sich
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Von Sigrun Stock
Velbert - Mit einer Schreckschusswaffe hat ein Mann in Velbert-Langenberg im Kreis Mettmann am Nachmittag von seinem Balkon geschossen.
Besorgte Anwohner alarmierten die Polizei, als sie die Schussgeräusche hörten, wie die Beamten berichteten. Verletzt wurde niemand.
Polizisten umstellten das Gebäude und konnten nach mehreren Stunden Kontakt zu dem Mann in seiner Wohnung aufnehmen.
Der 44-Jährige habe sich letztlich widerstandslos in Gewahrsam nehmen lassen, teilte die Polizei mit.
Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Einsatzkräfte eine Schreckschusspistole samt Munition sicher. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa