Polizei sucht 46-Jährigen: Vater sticht auf Freund seiner Tochter ein

Bad Honnef (NRW) - Vor den Augen seiner Tochter soll ein Vater in Bad Honnef den Freund der jungen Frau attackiert haben.

Die Polizei in Bad Honnef sucht einen Mann, der den Freund seiner Tochter attackiert haben soll. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Zunächst sei der 46-Jährige am Nachmittag auf den 23 Jahre alten Mann mit dem Auto zugefahren, danach habe er ihn mit einer Stichwaffe angegriffen, teilte die Polizei am Abend mit.

Der junge Mann habe in seinem Wagen fliehen können und sei in einem Krankenhaus ambulant behandelt worden.

Die Polizei wertet die Tat des Vaters als versuchte Tötung, eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.