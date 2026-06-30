Am Ufer lagen nur noch Sachen: Mensch an Havel verschwunden?

Berlin - Die Polizei in Brandenburg an der Havel steht vor einem Rätsel: Am Ufer des Flusses sind am Montagabend persönliche Sachen gefunden worden - vom Inhaber fehlt bislang jedoch jede Spur.

Die Feuerwehr hat die Havel flussabwärts des Fundorts abgesucht. (Archivfoto) © Cevin Dettlaff/dpa

Zeugen wählten gegen 21.48 Uhr den Notruf, nachdem sie die Dinge entdeckt hatten, wie die Behörde mitteilte. Darunter sollen sich unter anderem eine Armbanduhr und Textilien befunden haben.

Daher lag die Vermutung nah, dass sich eine Person im Wasser in einer hilflosen Lage befinden könnte. Bei einer Suche in der Umgebung wurden dann weitere Kleidungsstücke im Schilf entdeckt, was den Verdacht zusätzlich erhärtete.

Ein Spürhund verfolgte die Fährte bis zum Wasser. Die alarmierte Feuerwehr suchte daraufhin die Havel nahe dem Mühlendamm flussabwärts erfolglos ab.

Die Suchaktion wurde auch aus der Luft von einem Polizeihubschrauber unterstützt - ebenfalls ohne Ergebnis.