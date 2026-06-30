Falscher Arzt soll Hunderte Patienten mit Botox und Hyaluronsäure behandelt haben

Konstanz - Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt gegen einen Mann, der ohne ärztliche Zulassung ästhetische Behandlungen vorgenommen haben soll.

Der Mann ohne ärztliche Zulassung führte Behandlungen mit Spritzen durch. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Ihm werden unter anderem gefährliche Körperverletzung in mehreren Hundert Fällen, unerlaubte Ausübung der Heilkunde und Urkundenfälschung vorgeworfen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte.

Nach Recherchen der Zeitung "Südkurier" soll der Mann im März und April unter anderem Behandlungen mit Botox und Hyaluronsäure durchgeführt haben.