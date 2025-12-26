Anwohner werden aufgeschreckt: Explosion an Mehrfamilienhaus in Krefeld

Krefeld - Durch eine Explosion an einem Mehrfamilienhaus in Krefeld ist in den frühen Morgenstunden des 2. Weihnachtstages die Hauseingangstür zerstört worden.

Die Polizei ermittelt wegen einer Explosion an einer Haustür in Krefeld. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur noch unbekannten Ursache der Detonation auf, hieß es in einer Mitteilung.

Anrufer hatten die Polizei gegen 6.15 Uhr wegen eines lauten Knalls mit Rauchentwicklung alarmiert.

Es sei niemand verletzt worden. Auch sei die Statik des Gebäudes nicht betroffen. Wohl durch die Druckwelle der Explosion seien aber Scheiben des gegenüberliegenden Hauses zersplittert, hieß es weiter.

Wie es zu der Explosion kam, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. "Wir haben bislang keine Hinweise auf eine Straftat mit politischem Hintergrund oder Bezug zur organisierten Kriminalität", sagte ein Sprecher der Leitstelle.

Allerdings deute auch nichts auf einen technischen Defekt hin. Die Polizei bat Zeugen, sich zu melden.