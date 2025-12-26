Anwohner werden aufgeschreckt: Explosion an Mehrfamilienhaus in Krefeld
Von Florentine Dame
Krefeld - Durch eine Explosion an einem Mehrfamilienhaus in Krefeld ist in den frühen Morgenstunden des 2. Weihnachtstages die Hauseingangstür zerstört worden.
Die Polizei nahm die Ermittlungen zur noch unbekannten Ursache der Detonation auf, hieß es in einer Mitteilung.
Anrufer hatten die Polizei gegen 6.15 Uhr wegen eines lauten Knalls mit Rauchentwicklung alarmiert.
Es sei niemand verletzt worden. Auch sei die Statik des Gebäudes nicht betroffen. Wohl durch die Druckwelle der Explosion seien aber Scheiben des gegenüberliegenden Hauses zersplittert, hieß es weiter.
Wie es zu der Explosion kam, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. "Wir haben bislang keine Hinweise auf eine Straftat mit politischem Hintergrund oder Bezug zur organisierten Kriminalität", sagte ein Sprecher der Leitstelle.
Allerdings deute auch nichts auf einen technischen Defekt hin. Die Polizei bat Zeugen, sich zu melden.
Immer wieder Explosionen vor Wohnhäusern in NRW
Gesprengte Haustüren beschäftigen die Polizei in Nordrhein-Westfalen immer wieder: Zuletzt Ende November hatten Unbekannte vor dem Haus eines Rap-Musikers einen Sprengsatz zur Explosion gebracht.
Im vergangenen Jahr war das Rheinland von einer Explosionsserie mit mehr als 20 Tatorten heimgesucht worden. Die meisten Explosionen fanden in Köln und Umgebung statt. Explosionen gab es aber auch in Düsseldorf und Duisburg.
Auslöser waren nach Erkenntnissen der Ermittler Auseinandersetzungen zwischen Drogenbanden und der Diebstahl von rund 300 Kilo Cannabis aus einer Lagerhalle in Hürth bei Köln. Die Ermittlungen führten bis Januar 2025 zur Identifizierung von 35 Tatverdächtigen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa