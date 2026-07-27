Arbeiten an Einfamilienhaus enden tödlich: Mann von Betonteil getroffen und verschüttet

Leezen - Tragisches Unglück in Schleswig-Holstein : Am Sonntagvormittag ist ein 46-jähriger Mann in Leezen (Kreis Segeberg) bei einem Arbeitsunfall gestorben.

Ein Mann ist am Sonntag bei einem Arbeitsunfall in Leezen gestorben. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Gegen 10.30 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle der Notruf ein. Sofort rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Unglücksort aus. Auch ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen fanden Erdarbeiten unter einem Treppenaufgang zum Hauseingang eines Einfamilienhauses statt.

Dabei löste sich aus bislang ungeklärter Ursache ein massives Stahlbeton-Bauteil und stürzte auf den 46-Jährigen, der von der nachrutschenden Erde verschüttet wurde.

Trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Die Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Zur Sicherung der Unfallstelle sowie zur Bergung des Verstorbenen wurde das Technische Hilfswerk hinzugezogen.