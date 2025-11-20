Arbeitsunfall auf Baustelle: Herabfallende Baggerschaufel verletzt Arbeiter
Bad Langensalza - Auf einer Baustelle an der Bundesstraße 247 zwischen Bad Langensalza und Henningsleben kam es am Mittwochnachmittag zu einem Arbeitsunfall.
Nach ersten Erkenntnissen war vermutlich eine Baggerschaufel nicht ausreichend an der Maschine befestigt.
Diese löste sich, fiel herab und traf einen 50-jährigen Arbeiter am Fuß.
Der Mann erlitt Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.
Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich sowie das Amt für Arbeitsschutz nahmen umgehend die Ermittlungen zur Unfallursache auf.
