Arbeitsunfall auf Baustelle: Herabfallende Baggerschaufel verletzt Arbeiter

Bad Langensalza - Auf einer Baustelle an der Bundesstraße 247 zwischen Bad Langensalza und Henningsleben kam es am Mittwochnachmittag zu einem Arbeitsunfall .

Auch das Amt für Arbeitsschutz nimmt sich des Falls an. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach ersten Erkenntnissen war vermutlich eine Baggerschaufel nicht ausreichend an der Maschine befestigt.

Diese löste sich, fiel herab und traf einen 50-jährigen Arbeiter am Fuß.

Der Mann erlitt Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.